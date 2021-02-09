В Украине внедряется тарифная политика, за которую никто не голосовал, – экономический эксперт

Телеканал ZIK

Поэтому тарифный рынок работает только на повышение

Если бы власть в своей предвыборной программе писала о конкретных шагах по тарифам, мы бы могли от нее что-то требовать, а так в Украине нет тарифов, у нас есть гибридные рыночные цены.

Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина" заявил экономический эксперт Алексей Кущ.

Эксперт, комментируя рост тарифов в Украине, отметил, что государство дает разные прогнозы относительно тарифообразования на будущее, ведь именно оно должно быть тем "социальным тросом", который сдерживает рост тарифов для населения.

"Однако сейчас оно этот трос обрезало. И население сейчас как тот человек, который карабкается по скале без какого-либо страхования. То есть, если человек не может платить коммунальные, государство фактически самоустраняется", – подчеркнул Алексей Кущ.

А система субсидий, добавил он, практически не работает, она не обеспечивает полную защиту населения. И такая логика власти, отметил эксперт, работает в Украине уже несколько лет, поэтому важно мониторить те документы, которые подписывает власть, и не верить пустым лозунгам, которыми она "кормит" людей накануне выборов.

"Надо смотреть на конкретные обещания. Если бы они писали, что отменят определенные акты, то мы могли бы от них что-то требовать, а так они действуют по логике власти Порошенко в сфере энергетики, исполнения обязанностей перед МВФ, а также либерализации рынка. То есть у нас нет тарифов, у нас есть цены, гибридные рыночные цены на природный газ, тепло, такие же цены ожидаются на воду и электроэнергию. У нас теперь все рынок решает, и он работает только на повышение", – сказал Алексей Кущ.

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Напомним, в Украине за январь 2021 года на 6% выросли цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды, а тарифы на коммунальные услуги за последний год поднялись на 18,4%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В частности, за январь тарифы на содержание и ремонт жилья выросли на 0,2%, а за год – на 3,7%. Водоснабжение подорожало на 10,9% за январь и на 31,5% за год, отопление и горячая вода – на 3,3% (за год – на 3,6%), а электроэнергия – на 36,6%.

Кроме того, на 17,3% в январе выросли тарифы на канализацию (за год – на 36,6%) и содержание жилья и придомовых территорий – на 0,5% (за год – 2,8%).

Также добавим, что ранее народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, что власти могут отправить правительство Дениса Шмыгаля в отставку для погашения народного недовольства, вызванного тарифным геноцидом.