В Украине в 2021 году ожидается три этапа повышения пенсионных выплат

В Украине повысят размер пенсий Фото из открытых источников

Со следующего месяца установят 100 гривен доплаты для тех, кто вышел на пенсию в прошлом году и чьи выплаты не повышались и не индексировались

В Украине в июле-декабре 2021 года ожидается три этапа пересмотра пенсионных выплат. Соответствующий календарь перерасчетов опубликован на сайте Пенсионного фонда.

Отмечается, что в учреждении уже начали перерасчет, который состоится в июле. С 1 числа будут пересчитаны пенсии в связи с повышением прожиточного минимума - повысятся минимальная пенсия по возрасту и доплата за стаж сверх нормы.

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Также в следующем месяце установят 100 гривен доплаты для тех, кто вышел на пенсию в прошлом году и чьи выплаты не повышались и не индексировались.

С 1 октября 2021 года устанавливаются доплаты для пенсионеров от 75 лет - 400 гривен. А минимальная пенсия с этой даты будет на уровне 2 500 гривен.

С 1 декабря 2021 года в связи с очередным повышением прожиточного минимума вновь повысятся минимальная пенсия по возрасту, доплаты за стаж сверх нормы и связанных с прожиточным минимумом доплат, надбавок и повышений.

В декабре планируется увеличение минимальной пенсии 65-летним в 2600 гривен в результате повышения минимальной зарплаты с 6000 до 6500 гривен (минимальные пенсии - 40% от минимальной зарплаты).

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Напомним, ранее в Пенсионном фонде рассказали о необходимости внедрения нового подхода к пересчету выплат пенсионерам. О пенсионной реформе в Украине и как изменят подход к перерасчету пенсий вы можете узнать в нашем большом материале.