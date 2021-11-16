В Украине уже в некоторых регионах квотируют электроэнергию, - эксперт

Виктор Скаршевский Фото из открытых источников

Квотирование электроэнергии фиксируется в Киевской и Сумской областях

В Украине уже в Киевской и Сумской областях квотируют электроэнергию. Об этом сообщил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

"Начало ноября, теплое начало ноября, но в Украине образовался неожиданно дефицит электроэнергии. Я еще смотрю на сообщения, которые идут из разных регионов нашей страны, что по часам уже квотируют электроэнергию. Уже чуть-чуть похолодало и пошло квотирование Киевской области и Сумской области. А как только похолодает… на складах 370 тыс. тонн (угля, – ред.) – этого хватит где-то на две недельки.

То, что нам всем "втирают", что на атомных электростанциях мы все это переживем – нет, не переживем, потому что нам нужны маневренные мощности. Маневренные мощности у нас либо на угле, либо на газе – уголь дефицит, газ дефицит, всё", – отметил он.

Новости по теме: Вероятна нехватка энергоресурсов и веерные отключения электроэнергии: Хватит ли Украине газа и угля для холодной зимы

Напомним, 11 ноября Украина запросила аварийную помощь электроэнергии у Словакии из-за аварии на ДТЭК Бурштынской ТЭС. Причиной стало аварийное отключение из-за свищей в котлах №9 и №4.

Кроме того, ранее, 2 ноября, Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии в Украину. Поставки осуществлялись по запросу украинской стороны. Белорусская сторона должна была передать в энергосистему Украины 500 МВт электроэнергии.