В Украине увеличат прожиточный минимум: В Минсоцполитики назвали приоритетные группы

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Министерство предложило новую методологию подсчета, изучив международный опыт

В Украине будут определять показатель прожиточного минимума по новому механизму, поскольку официальные и реальные "минималки" отличаются вдвое. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24".

Чиновник рассказала, как ведомство считает реальный прожиточный минимум по продуктовым наборам.

Поскольку официальные и реальные цифры разнятся, министерство предложило новую методологию подсчета, изучив международный опыт.

"Для доплат, повышений, надбавок применять не прожиточный минимум, а базовые величины, которые будут соответствовать официальным расчетам. А пенсия, минимальная зарплата, пособия, которые являются основным источником существования человека, должны соответствовать реальному прожиточному минимуму", - пояснила Лазебная.

Также министр рассказала, для кого реальный прожиточный минимум является важным для расчета выплат, и кто в приоритете в дорожной карте. Это:

пенсионеры,

семьи с детьми,

люди с инвалидностью с детства и дети-инвалиды,

люди, которые не имеют права на пенсию.

"В этих четырех группах надо, чтобы прожиточный минимум соответствовал реальному. Сразу мы это все не сможем, но за три года можно сделать", - заверила чиновник.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров одобрил проект закона об изменении системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей, взысканий и платы за предоставление административных услуг.