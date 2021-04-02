В Украине увеличат прожиточный минимум: В Минсоцполитики назвали приоритетные группы
Министерство предложило новую методологию подсчета, изучив международный опыт
В Украине будут определять показатель прожиточного минимума по новому механизму, поскольку официальные и реальные "минималки" отличаются вдвое. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24".
Чиновник рассказала, как ведомство считает реальный прожиточный минимум по продуктовым наборам.
Поскольку официальные и реальные цифры разнятся, министерство предложило новую методологию подсчета, изучив международный опыт.
"Для доплат, повышений, надбавок применять не прожиточный минимум, а базовые величины, которые будут соответствовать официальным расчетам. А пенсия, минимальная зарплата, пособия, которые являются основным источником существования человека, должны соответствовать реальному прожиточному минимуму", - пояснила Лазебная.
Также министр рассказала, для кого реальный прожиточный минимум является важным для расчета выплат, и кто в приоритете в дорожной карте. Это:
- пенсионеры,
- семьи с детьми,
- люди с инвалидностью с детства и дети-инвалиды,
- люди, которые не имеют права на пенсию.
"В этих четырех группах надо, чтобы прожиточный минимум соответствовал реальному. Сразу мы это все не сможем, но за три года можно сделать", - заверила чиновник.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров одобрил проект закона об изменении системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей, взысканий и платы за предоставление административных услуг.