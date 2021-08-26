В Украине установлены новые тарифы на топливо: АЗС уменьшили наценку

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Цена бензина на АЗС не может превышать 30,53 грн/л, дизельного топлива - 28,11 грн/л

В Украине установлены новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Как отмечается, цены для бензин снижены с 26,67 гривен до 25,53 гривен за литр, для дизельного топлива снижены с 21,64 гривен до 21,11 гривен за литр.

"С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,53 гривен за литр, дизельного топлива - 28,11 гривен за литр", - сообщила пресс-служба.

Напомним, что ранее в Украине розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем выросли, а автогаз подорожал на 1 копейку.

Средние розничные цены на бензин А-92 составили 29,32 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,22 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,22 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 17,46 гривен за литр (+0,01 гривен).