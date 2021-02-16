В Украине упростили условия для получения доступной ипотеки: Что изменилось

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Соответствующие изменения предложил Минфин

Кабинет министров принял постановление о внесении в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов, которыми, в частности, существенно упрощаются критерии для заемщиков. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Согласно сообщению, документ предусматривает исключение определения категорий лиц, которые могут быть заемщиками. Таким образом теперь стать участником программы "Доступная ипотека" под 7% могут не только лица, которые находятся на квартирном учете, молодые семьи, внутренне перемещенные лица, научно-педагогические работники, медики или работники бюджетной сферы.

Кроме этого, отменено требование относительно непревышения обеспечения жильем на уровне 13,65 кв. метра на одного члена семьи или проживание в общежитии жителями аварийных и ветхих домов.

Как отмечается, внесенные правительством изменения предусматривают, что на получение государственной поддержки в сфере ипотечного кредитования смогут рассчитывать любые граждане, которые не имеют в собственности или собственности семьи объектов жилой недвижимости и/или действующих договоров финансирования (инвестирования) строительства жилой недвижимости и/или имущественных прав на объекты незавершенного строительства жилой недвижимости, если их общая площадь превышает 50 кв. метров на одинокого гражданина или семью из двух человек и 20 кв. метров – на каждого следующего члена семьи.

Также увеличивается максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи с 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе, где расположен предмет ипотеки.

Напомним, ранее Нацбанк заявил, что в декабре 2020 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новыми ипотечными кредитами на вторичном рынке составляла 14% на первичном - 16,9%.