В Украине стремятся компенсировать часть цены билетов на внутренних авиарейсах

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Также планируется снижение ставки налога на добавленную стоимость по авиаперевозкам

Министерство инфраструктуры Украины стремится частично компенсировать авиакомпаниям цены на билеты на внутренние перевозка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, министерство разрабатывает возможность ввести в авиаотрасли механизм спецобязательств для нужд населения, в виде компенсации из бюджета части стоимости билета на критически важных для государства воздушных маршрутах.

Известно, что механизм разрабатывают с целью "объединить всю страну качественным пассажирским транспортом", в частности – авиатранспортом.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, механизм PSO позволит максимально расширить карту полетов в Украине и на первых этапах поддержать новые региональные аэропорты и внутренний туризм.

Также он напомнил, что аналогичный механизм уже запущен на железной дороге в рамках пилотного проекта на маршруте Одесса — Измаил.

В то же время, Мининфраструктуры предлагает поддержать авиарынок путем снижения ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 7% на услуги по внутренним авиаперевозкам.

Это позволит украинским авиакомпаниям уменьшить стоимость билета и повлияет на привлекательность внутренних авиапутешествий.

Сейчас на уровне правительства уже открыт диалог между государством и бизнесом и достигнуто принципиальное согласие, а также подготовлены соответствующие законодательные инициативы.

Кроме того, в Украине создадут спецфонд для развития авиа и железнодорожной инфраструктуры, средства которого можно будет направить в том числе на строительство и модернизацию аэропортовой инфраструктуры.

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"В этом году планируется возмещение расходов украинским авиакомпаниям за осуществленные ими рейсы по вывозу пассажиров в период локдаунов в 2020 году. Средства предусмотрены в бюджете на этот год и вскоре будут выплачены перевозчикам", - напомнили в министерстве.

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Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский анонсировал, что в Украине появится национальный авиаперевозчик Ukrainian national airlines (UNA) - Украинские национальные авиалинии.

Так, сейчас ведутся переговоры с западными коллегами по созданию современного авиахаба в Украине "для модернизации пассажирских самолетов в грузовые самолеты".