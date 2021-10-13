В Украине ставки по ипотеке на вторичном рынке выросли до 13,6%, - НБУ

Рынок ипотечного кредитования остается концентрированным: пять самых активных банков заключили 89% новых сделок

В августе 2021 года средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составила 13,6%. За последний месяц ставка выросла на 0,2 п. п. Об этом свидетельствует опрос Национального банка Украины ( НБУ ), проведенного среди коммерческих банков, передает РБК-Украина.

По данным НБУ, на первичном рынке ставка снизилась за месяц с 16,8% до 15,9%.

Однако на первичный рынок приходится лишь 10% ипотеки.

Отмечается, что в августе 2021 года банки выдали 944 ипотечных кредита на общую сумму 830,1 млн грн.

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Это является лучшим результатом по объему новой ипотеки в течение периода, охваченного опросом (с декабря 2018 года).

Подчеркивается, что такой рост объемов произошло прежде всего благодаря росту средней суммы договора: за месяц - на десятую часть (до 879,3 тыс. грн).

В целом за первые восемь месяцев года банками выдано 6,6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 5,2 млрд грн.

Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, то объемы нового ипотечного кредитования выросли в 2,2 раза по количеству договоров и почти в три раза в денежном измерении.

Отмечается, что сейчас рынок ипотечного кредитования остается концентрированным: пять самых активных банков заключили 89% новых сделок.

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Напомним, ранее Кабинет министров принял постановление об увеличении уставного капитала АО" Укрфинжитло " на 20 миллиардов гривен.

По расчетам Минфина, 20 тыс. украинских семей, которые получают заработную плату из государственного или местного бюджетов, и внутренне перемещенные лица смогут получить около 8 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья.