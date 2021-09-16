В Украине собрали самый большой в истории урожай пшеницы и ячменя

Цельнозерновые продукты снижают риск ряда заболеваний Валентин Спринчак / ТАСС

Аграрии уже полностью собрали четыре основные культуры

Еще до окончания нынешней жатвы Украина получила уже два рекорда по урожаю зерновых-аграрии собрали самый большой в истории объем пшеницы и ячменя. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Отмечается, что к середине сентября аграрии уже полностью собрали 4 основные культуры: пшеницу, ячмень, рапс и горох.

"По двум культурам украинские аграрии по предварительной оценке собрали исторический максимум: пшеница – 32,9 млн т, ячмень – 10,1 млн т. Таких показателей удалось достичь не только в результате увеличения урожайности, но и вследствие увеличения посевных площадей", – отметили аналитики.

По словам аналитика ассоциации Светланы Литвин, на нынешнюю высокую урожайность зерновых повлияли благоприятные погодные условия.

"2021 год имел чрезвычайно благоприятные погодные условия. Урожайность пшеницы составляла около 46,4 ц/га, что на 22% больше аналогичного показателя прошлого года, а ячменя – 40,8 ц/га, что на 27% превышает аналогичный показатель 2020 года", – отметила Литвин.

Увеличение посевных площадей объясняется значительным спросом на зерновые на мировом рынке, а также высокими ценами на них.

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Ранее сообщалось, что в Украине в этом году намолотили 44,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур рекордным количеством при независимой Украине.