В Украине собираются увеличить экологический налог в несколько раз

Экологический налог, за исключением налога с радиоактивных отходов, делится так: доля государства составляет 45%, местных властей - 55%

Согласно "антиахметовскому" законопроекту, который вносит изменения в Налоговый кодекс, в Украине планируется увеличение экологического налога – за выбросы углерода придется заплатить втрое больше. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечается, эконалог, напоминают в ведомстве, – обязательный платеж, который взимается с фактических объемов различных выбросов, сбросов, размещения отходов в окружающей среде.

Сейчас ставка экологического налога на выбросы СО2 в Украине является одной из самых низких в мире. Для сравнения приводят пример Польши, которая устанавливает минимальную ставку в Европе, в размере 1 евро/т, а в нашей стране – лишь 10 грн за тонну.

Законопроектом №5600 ставку планируют повысить втрое, почти до польского уровня – до 30 грн/т. От этих изменений ожидается получить дополнительные 2,1 млрд грн.

Также увеличится ставка экологического налога за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты в 1,6 раза. В дальнейшем постепенно в 8 раз до 2029 года. Дополнительный ресурс поступлений в государственный и местный бюджеты - 100 млн грн.

Кроме этого планируется втрое увеличить налог за отходы для предприятий горной промышленности: с 0,49 грн до 1,5 грн/тонну. Дополнительный ресурс поступлений - 300 млн грн.

Экологический налог, за исключением налога с радиоактивных отходов, делится так: доля государства составляет 45%, местных властей – 55%.

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