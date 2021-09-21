В Украине сегодня начинает свою работу миссия МВФ

Ожидается продолжение обсуждений с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ

Сегодня, 21 сентября, в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда (МВФ). Об этом говорится в заявлении представительства МВФ в Украине, которое имеется в распоряжении " РБК-Украина ".

"Миссия МВФ начинает сегодня свою работу и будет продолжать обсуждение с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн режиме", - отметил постоянный представитель МВФ Ваграм Степанян.

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Ранее сообщалось, что Украина поднимет вопрос возможности получения новых средств от Международного валютного фонда (МВФ) во время визита миссии фонда в Киев. Вопрос о предоставлении очередного транша будет вынесен на заседание Совета директоров.