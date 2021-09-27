В Украине с 1 декабря состоится перерасчет пенсии: Кто получит надбавку

Пенсионный фонд Украины

Увеличение запланировано в связи с повышением прожиточного минимума

С 1 декабря в Украине пересчитают максимальную пенсию. Сумма выплаты увеличится на 930 гривен. Об этом говорится в бюджете Пенсионного фонда Украины на текущий 2021 год.

Как отмечается, с повышением прожиточного минимума с 1 декабря максимальная пенсия поднимется с 19 340 до 20 270 гривен. На такие выплаты могут рассчитывать украинцы, у которых минимум 35 лет стажа, а зарплата была выше среднего.

К слову, такую высокую пенсию в Украине получают единицы. Выплаты у большинства пенсионеров составляют около 3 тыс. гривен.

Сейчас размер пенсионных выплат в стране на таком уровне:

средняя пенсия - от 2001 до 3000 грн. Такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек);

пенсию менее 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек).

от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек).

от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);

от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);

более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. лиц).

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2022 год хочет увеличить финансирование Пенсионного фонда и провести индексацию всех пенсий с 1 марта.

"Бюджет Пенсионного фонда - 531 млрд грн, что на 31 млрд больше плана этого года. Мы запускаем индексацию всех пенсий с 1 марта. Это дополнительные 28,2 млрд грн", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.