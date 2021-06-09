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В Украине резко ускорилась инфляция: Какие товары подорожали

Инфляция в Украине

 Фото из открытых источников

В годовом измерении инфляция ускорилась до 9,5%

Потребительские цены в Украине в мае 2021 года по сравнению с прошлым месяцем выросли на 1,3%. С начала текущего года рост цен составил 6,1%. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

Как отмечается, в годовом измерении инфляция ускорилась до 9,5%.

Государственная служба статистики

В частности, продукты питания в Украине за май подорожали на 1,8%. Больше всего подорожали фрукты - на 14,5%, подсолнечное масло - на 6,8% и мясо - на 1,8%. В то же время яйца подешевели на 17,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,7%, на одежду и обувь упали на 0,6%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 3,9%.

Кроме того, предметы домашнего обихода и бытовая техника также подорожали на 0,5%, здравоохранение подорожало на 0,5%, транспорт подорожал на 0,7%, цены на связь выросли на 2,2%, тогда как на отдых и культуру снизились на 0,8%, образование подорожало на 0,2%, услуги ресторанов и гостиниц - без изменений.

Государственная служба статистики

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Ранее правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых за ухудшение прогноза инфляции до 8%.

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