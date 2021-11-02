В Украине разрешили торговать нерастаможенным газом в подземных хранилищах

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Торговля будет осуществляться в евро

Оператор газохранилищ "Укртрансгаз" и Украинская энергетическая биржа позволили компаниям торговать нерастаможенным природным газом в подземных хранилищах. Об этом сообщает пресс-служба "Украинской энергетической биржи".

Так, с 1 ноября заказчики услуг хранения газа в ПХГ смогут осуществлять торговлю двумя новыми продуктами.

В частности, газом, хранящегося в ПХГ в режиме "таможенный склад" и "таможенный склад + short-haul", что предполагает одновременное использование мощности с ограничениями.

Известно, что торговля будет осуществляться в евро. "Участвовать могут как резиденты Украины, так и нерезиденты, пользуются возможностью сохранять импортируемый газ в режиме "Таможенный склад до 1095 дней без уплаты таможенных платежей и НДС, а также покупатели, желающие приобрести газ в ПХГ", – говорится в публикации.

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Согласно сообщению, новая совместная услуга от Оператора газохранилищ и УЭБ дополнила введенную весной опцию биржевых торгов растаможенным газом на внутрисуточном рынке УЭБ.

Механизм предусматривает предварительное блокирование продавцом газа, который переходит в собственность покупателя только после полной оплаты его стоимости.

На бирже добавили, что системы обеих компаний для проведения торгов уже протестированы. Также начат прием заявок на аккредитацию от участников рынка: как нерезидентов, так и резидентов, которые желают присоединиться к процедуре биржевых торгов.

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Как сообщалось ранее, газоснабжающие компании Украины обнародовали месячные тарифы на газ для населения в ноябре. Однако большинство поставщиков отказались от лунных планов, оставив только летнюю предложение, которое действует с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года.