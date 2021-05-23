В Украине проведут перерасчет пенсий работающим пенсионерам: Названы сроки

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Перерасчет проведут летом, однако доплату могут начислить и за два весенних месяца

В Украине пенсионерам, которые работают, перерасчет пенсий в этом году проведут в июне, хотя раньше это делали в апреле. При этом они могут задним числом получить доплаты за апрель и май. Об этом рассказала начальница Главного управления Пенсионного фонда в Киеве Лариса Дзядевич в эфире "Украина 24".

"С 1 апреля без дополнительного обращения в Пенсионный фонд проводит перерасчет пенсий тем пенсионерам, которые на 1 марта года, в который производится перерасчет пенсий, получившие такое право, а именно – если человек после назначения пенсии проработал 24 месяца или если период страхового стажа был меньше, но прошло не менее 2 лет", - пояснила представитель ПФ.

"Пенсионный фонд, который обрабатывает такие документы, обязательно проведет перерасчет пенсий, люди в июне получат свои доплаты за апрель и за май, и лично обращаться в органы Пенсионного фонда не нужно", - уточнила она.

Формула расчета пенсии: Пенсия = средняя зарплата * трудовой (страховой) стаж * индивидуальный коэффициент заработка.

Трудовой стаж считается в процентах (1 год=1%), в соответствии с ним зачтут все время, которое лицо проработало с момента последнего перерасчета пенсии или выхода на пенсию.

Коэффициент заработка повлияет на увеличение пенсии в случае, если после выхода на пенсию выросла и зарплата работающего пенсионера.

Если работающий пенсионер теперь зарабатывает меньше, чем до выхода на пенсию, при пересчете будет учтен только дополнительный стаж, а новая, более низкая зарплата, — нет.

Напомним, ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что уже в этом июле украинцам пересчитают пенсии по двум программам.