В Украине повысились цены на топливо: Сколько стоит заправить авто на АЗС

Украинские АЗС подняли цены на топливо Фото из открытых источников

Стоимость бензина выросла в среднем от 20 копеек до 1 гривны за литр

В Украине в очередной раз выросла стоимость горючего. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы "А-95".

Как отмечается, по состоянию на сегодня, средняя стоимость бензина марки А-92 в Украине составляет 26,59 грн за литр, в то время, как А-95 -27,60 грн за 1 л. Украинские водители в среднем платят за дизельное топливо по 27,03 грн.

При этом добавляется, в стране больше всего подняли цены автозаправочные станции "Авиас", "Укрнафта" и "ZOG" - на 1 грн/л. В частности, бензин А-92 теперь стоит 24,95 грн/л, 25,00 грн/л и 25,99 грн/л соответственно. Относительно марки А-95, то ее цена теперь 25,95 грн/л, 26,00 грн/л и 26,99 грн/л. Цена на ДТ этих АЗС составляет 26,00 грн/л и 25,99 грн/л.

Кроме этого, на 70 копеек подняла стоимость горючего "Mango". Теперь бензин А-92 там стоит 24,69 грн, А-95 – 25,69 грн, а ДТ по цене 24,79.

От 40 до 60 копеек за литр изменилась цена еще на 5 АЗС Украины. В частности, на "OKKO" цена за 1 литр бензина А-92 достигает почти 29,99 грн, в то время, когда на "WOG" и "AMIC" по 29,89 грн и 27,86 грн. В случае, когда на первой АЗС А-95 стоит 30,99 грн/л, то на других 30,89 грн/л и 28,86 грн, а ДТ имеет такую ценовую политику за литр: 29,99, 28,99 и 27,84. Также подоржало топливо на АЗС "Укр-Петроль" (А-92 – 24,30 грн/л, А-95 и ГП – 25,30 грн/л) и "Рур груп" (А-92 – 26,99 грн/л, А-95 – 28,19 грн/л и ДТ – 27,49 грн/л).

В пределах 20 копеек за 1 литр топлива повысили цены и другие украинские автозаправочные станции. Например, на "Shell" теперь стоимость бензина категории А-92 стоит 27,94 грн/л, а на "БРСМ-Нафта" - 24,33 грн/л. В это время топливо А-95 по цене 29,70 грн/л и 25,33 грн/л, а ДТ – 28,62 грн/л и 24,23 грн/л соответственно. На "KLO", "Chipo" и "Motto" ситуация следующая: за литр бензина А-92 украинцы будут платить по 27,49 грн, 25,48 грн и 24,21 грн за литр А-95 – 28,49 грн, 26,48 грн и 25,15 грн. Дизельное топливо на этих АЗС теперь по цене 27,49 грн/л, 25,16 грн/л и 24,03 грн/л.

Однако, остальные украинские АЗС не повысили стоимость топлива. Примерно одинаковый сектор цен в Украине имеют АЗС "Marshal" и "SUN OIL". На этих автозаправочных станциях бензин категории А-92 стоит 24,30 грн за 1 литр и 24,00 грн, а бензин А-95 – 25,30 грн и 25,00 грн. За дизельное топливо стоимость установлена в размере 23,10 грн и 24,63 грн.

Средняя стоимость за бензин марки А-92 в пределах 26 грн за литр колеблется среди трех АЗС: 26,98 грн/л ("Автотранс"), 26,40 грн/л ("UPG") и 26,49 грн/л ("BVS"). Заправиться бензином А-95 на этих заправках стоит 27,98 грн/л, 27,40 грн/л и 27,49 грн/л соответственно. А стоимость ДТ составляет 26,48 грн/л 25,20 грн/л и 26,39 грн/л.

На "SOCAR" и "Glusco" заправить авто 1 литром бензина А-92 обойдется в 29,48 грн и 28,05 грн, А-92 – 30,48 и 29,05 грн, а ГП по цене 29,48 грн и 28,05 грн. Относительно АЗС "Параллель", то цены здесь в спектре 29,30 грн/л за А-92 и ДТ, а 30,30 грн/л за бензин Ф-95. Заправка на "Авантаж-7" обойдется в 24,45 грн/л бензин А-92 и 25,45 грн/л за А-95, 23,85 грн/л за ДТ.

enkorr.ua

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Напомним, недавно в Украине зафиксировали рост цен на бензин вслед за подорожанием нефти на мировых рынках. Сообщалось, что за пол года нефть выросла в цене на 44%.