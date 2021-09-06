В Украине подорожала гречка и другие крупы, - Минагрополитики

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Закупочные цены на кукурузу выросли на 27%

Закупочные цены на гречку в годовом измерении (с 3 сентября 2020 года по 3 сентября 2021 года) выросли на 18% (до 20 161 грн/т без НДС), а средняя цена гречневой крупы от производителей - на 14% (до 35,63 грн/кг с НДС). Об этом свидетельствуют данные финансово-экономического департамента Минагрополитики по состоянию на 3 сентября 2021 года.

В частности, закупочные цены на пшеницу (2,3 и 4 класса) в годовом измерении выросли на 16% (до 7 780, 7 685, 7 464 грн/т без НДС соответственно).

А закупочные цены на кукурузу выросли на 27% (до 7 007 грн/т без НДС).

В то же время отпускные цены производителей на кукурузную крупу в среднем составляли 12,91 грн/кг (+24% выше),на пшенную крупу - 14,10 грн/кг (+13%); на гороховую крупу - 14,33 грн/кг (+20%), на ячменную крупу - 11,20 грн/кг (+31%).

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Ранее сообщалось, что в Украине в этом году намолотили 44,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур рекордным количеством при независимой Украине.