В Украине с сегодняшнего дня увеличивается размер алиментов

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Изменения произойдут в связи с ростом прожиточного минимума с 1 июля 2021 года

В Украине с сегодняшнего дня повышается размер алиментов на ребенка. Об этом свидетельствует закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Отмечается, что рост произойдет в связи с повышением прожиточного минимума в стране с 1 июля.

Согласно документу, с 1 июля 2021 года прожиточный минимум для детей до 6 лет составит в 2013 грн, а для детей от 6 до 18 лет - 2510 грн.

Согласно действующему законодательству, гарантированный минимальный размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума.

Таким образом, для детей в возрасте до 6 лет гарантированный минимальный размер алиментов составит 1006,50 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет минимальные выплаты будут составлять 1255 грн.

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Напомним, ранее мы писали, что с 1 июля 2021 года прожиточный минимум в Украине вырастет. Это будет касаться всех категорий граждан - трудоспособных взрослых и утративших трудоспособность, а также детей любого возраста. Правда, на размер минимальной зарплаты и еще на ряд выплат и налогов такой рост не повлияет.