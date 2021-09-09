В Украине официальный курс доллара повысился после трех дней падения

Официальный курс гривни к доллару сегодня установлен на уровне 26,74 грн за доллар

Официальный курс гривни к доллару на 9 сентября установлен на уровне 26,74 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара вырос после падения в течение трех дней подряд. Об этом говорится на сайте регулятора.

Как отмечается, национальный банк Украины на 9 сентября установил курс на уровне: 26,7452 гривен за 1 доллар (+0,0135 грн). При этом курс доллара на 8 сентября составил: 26,7317 гривен за 1 доллар.

Кроме того, курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 31,7 гривен.

Российский рубль продают за 0,365 грн.

Как сообщалось ранее, официальный курс гривни к доллару на 7 сентября был установлен на уровне 26,73 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снижался три дня подряд после того, как он поднялся выше 27 гривен.