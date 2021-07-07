В Украине начались задержки с выплатами субсидий: Известна причина
Выплаты за май-июнь должны начаться в ближайшее время
В части городов Украины начались проблемы с переоформлением субсидий и как результат - могут быть нарушены сроки выплат. Об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики.
В ведомстве подчеркнули, что выплаты задержаны, поскольку не закончено автоматическое начисление субсидий.
Основную проблему видят в нарушении требований по оформлению субсидий в ряде городов, что существенно замедлило процесс начисления средств.
"В отдельных городах органами местного самоуправления не обеспечено соблюдение требований Порядка назначения жилищных субсидий на следующий период и поэтому переназначение субсидии на следующий период в автоматическом режиме проведено не в полном объеме.
Это может привести к несвоевременному получению гражданами помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг", – сообщили в ведомстве.
Как отметили в Минсоцполитики, выплаты субсидий за май - июнь должны начаться в ближайшее время.
На данный момент средства перенаправляются в регионы для проведения соответствующих выплат.
Напомним, ранее мы писали, что до середины июля в Украине проведут плановый перерасчет субсидий. По данным ведомства, почти 75% льготников получат субсидию автоматически. В то время, как четверть украинцев будут вынуждены собирать и подавать весь пакет документов повторно.
Как сообщалось, в течение следующих недель более 85% домохозяйствам жилищная субсидия на следующий период будет назначена автоматически.