В Украине начались задержки с выплатами субсидий: Известна причина

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Выплаты за май-июнь должны начаться в ближайшее время

В части городов Украины начались проблемы с переоформлением субсидий и как результат - могут быть нарушены сроки выплат. Об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики.

В ведомстве подчеркнули, что выплаты задержаны, поскольку не закончено автоматическое начисление субсидий.

Основную проблему видят в нарушении требований по оформлению субсидий в ряде городов, что существенно замедлило процесс начисления средств.

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"В отдельных городах органами местного самоуправления не обеспечено соблюдение требований Порядка назначения жилищных субсидий на следующий период и поэтому переназначение субсидии на следующий период в автоматическом режиме проведено не в полном объеме.

Это может привести к несвоевременному получению гражданами помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг", – сообщили в ведомстве.

Как отметили в Минсоцполитики, выплаты субсидий за май - июнь должны начаться в ближайшее время.

На данный момент средства перенаправляются в регионы для проведения соответствующих выплат.

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Напомним, ранее мы писали, что до середины июля в Украине проведут плановый перерасчет субсидий. По данным ведомства, почти 75% льготников получат субсидию автоматически. В то время, как четверть украинцев будут вынуждены собирать и подавать весь пакет документов повторно.

Как сообщалось, в течение следующих недель более 85% домохозяйствам жилищная субсидия на следующий период будет назначена автоматически.