В Украине началась закачка газа в подземные хранилища

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В минувшую пятницу нетто-закачка превысила нетто-отбор из ПХГ на 1,86 млн куб.м

Украина 30 апреля начала закачку природного газа в свои подземные хранилища. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, в минувшую пятницу нетто-закачка превысила нетто-отбор из ПХГ на 1,86 млн куб.м. Пополнение за сутки составило 3,85 млн куб.м. при отборе в 1,99 млн куб.м.

Также закачка продолжилось на следующий день – в субботу, 1 мая, она составила 5,74 млн куб.м при отборе в 0,01 млн куб.м.

По информации СМИ, из последнего отопительного сезона страна вышла с запасами голубого топлива в объеме 15,291 млрд куб.м.

Раніше повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на початку квітня ухвалила постанову, якою запроваджуються річні тарифи на газ із 1 травня 2021 року.