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В Украине на одно рабочее место претендует 6 человек, - Госцентр занятости

Фото из открытых источников

Сейчас в стране сложнее трудоустроиться официантам, барменам, поварам, баристам и горничным

В Украине из-за пандемии COVID-19 сразу шесть работников претендуют на одну вакансию. Об этом "Фактам" рассказала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

"Существенным остается дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. В среднем по Украине, на одно свободное рабочее место претендуют 6 безработных (на 1 апреля 2020 года — 5 человек)", - отметила она. 

По словам Жовтяк, количество претендентов значительно превышает количество вакансий во всех регионах, видах экономической деятельности и профессионально-квалификационных группах.

Наибольшее влияние карантинных ограничений испытывают сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, питания, развлечений. Поэтому сейчас официанты, бармены, повара, баристы, горничные сталкиваются с трудностями по трудоустройству.

"Ситуация на рынке труда Украины характеризуется сокращением спроса работодателей на работников. Несмотря на карантинные мероприятия, специалисты службы занятости ищут предложения работы для украинских граждан, а работодателям подбирают квалифицированный персонал", - пояснила специалист. 

При этом глава Государственного центра занятости отметила, что наибольшее несоответствие спроса на рабочую силу и ее предложения в профессионально-квалификационном разрезе наблюдалась среди служащих и руководителей — на 1 вакансию претендовало 17 человек, служащих — девять, как и работников сферы торговли и услуг. 

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Ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что периоды получения пособия по частичной безработице и других видов помощи во время локдаунов будут причислены украинцам к страховому стажу.

 

 

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