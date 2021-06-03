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В Украине на аукционе продали первую колонию

Фото из открытых источников

Участие в торгах принимали семеро участников

Имущество Львовской исправительной колонии № 48 продали на электронном аукционе за 377,5 млн грн. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

"Сегодня на аукционе продали первый лот – имущество колонии №48 (Хуторивка, 2). Стартовая цена основного объекта – 132 млн 674 тыс. 303 грн 55 копеек. Цена продажи по результатам торгов – 377 млн 500 тысяч гривен. Рост цены на аукционе – чуть ли не в три раза", – сообщил Малюська.

По его словам, участие в торгах приняли семеро участников.

"Это первая продажа "Большой распродажи тюрем". Напомню, распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет, 70% пойдет на восстановление тюремной инфраструктуры, и "Большая распродажа тюрем" превратится в "Большое строительство тюрем", – проинформировал министр.

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Ранее сообщалось, что Минюст совместно с Фондом госимущества выставил на продажу Ирпенский исправительный центр№132), который находится в поселке Коцюбинское Киевской области.

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