В Украине может вырасти курс доллара: аналитики дали прогноз на неделю

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Стоимость доллара на межбанке ожидают на уровне 27,9 грн

В Украине в течение ближайшей недели, 15-21 февраля, ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Соответствующий прогноз дал аналитик Вадим Иосуб в комментарии "РБК-Украина".

Отмечается, что доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а стоимость наличной валюты в банках будет находиться на уровне около 27,8/28,0 грн.

По словам аналитика, в течение прошлой недели официальный курс доллара к гривне еще снижался, в то время как на других сегментах валютного рынка доллар незначительно вырос на 0,1-0,5%. В частности, с пятницы по пятницу официальный курс доллара, установленный НБУ, снизился с 27,89 до 27,84 грн (-0,2%). При этом спрос/предложение доллара на межбанке за это время выросли с 27,72/27,75 грн до 27,86/27,88 грн (+0,5%).

В то же время средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,73/27,94 грн до 27,76/27,97 грн (+0,1%), а спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

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Напомним, недавно министр финансов Сергей Марченко порекомендовал не обращать внимание на незначительные колебания курса гривны. По его словам, есть все основания, чтобы курс был стабильным.