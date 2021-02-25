В Украине хотят изменить правила безналичных платежей
Это якобы должно способствовать развитию экономики по безналичным операциям
В Украине планируют создавать условия для развития экономики в направлении безналичных операций. Соответствующий законопроект зарегистрировано на сайте Верховной Рады.
Согласно законопроекту, изменения будут касаться денежных переводов и платежей. На территории страны планируют предоставляться девять типов платежных услуг - семь финансовых и нефинансовых, небанковские учреждения смогут выполнять платежные операции без участия в платежных системах, а также открывать и вести платежные счета.
Законопроект также предусматривает:
- возможность создания небольших платежных учреждений по упрощенным требованиям;
- четкие условия предоставления платежных услуг, о которых клиентов начнут лучше информировать;
- повышение требований защиты прав пользователя, что нужно для противодействия кибермошенников;
- ужесточение требований к безопасности операций;
- возможность выпуска е-денег и платежных карт не только банками, но и другими представителями финансового рынка (при условии получения соответствующей лицензии);
- создание спецплатформы для тестирования платежных услуг, а также основы для "открытого банкинга" (объединение предложений различных поставщиков и доступ третьим сторонам к сведениям банков).
Ранее сообщалось, что в Национальном банке Украины предложили выплачивать зарплаты и пенсии только в безналичной форме.