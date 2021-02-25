В Украине хотят изменить правила безналичных платежей

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Это якобы должно способствовать развитию экономики по безналичным операциям

В Украине планируют создавать условия для развития экономики в направлении безналичных операций. Соответствующий законопроект зарегистрировано на сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту, изменения будут касаться денежных переводов и платежей. На территории страны планируют предоставляться девять типов платежных услуг - семь финансовых и нефинансовых, небанковские учреждения смогут выполнять платежные операции без участия в платежных системах, а также открывать и вести платежные счета.

Законопроект также предусматривает:

возможность создания небольших платежных учреждений по упрощенным требованиям;

четкие условия предоставления платежных услуг, о которых клиентов начнут лучше информировать;

повышение требований защиты прав пользователя, что нужно для противодействия кибермошенников;

ужесточение требований к безопасности операций;

возможность выпуска е-денег и платежных карт не только банками, но и другими представителями финансового рынка (при условии получения соответствующей лицензии);

создание спецплатформы для тестирования платежных услуг, а также основы для "открытого банкинга" (объединение предложений различных поставщиков и доступ третьим сторонам к сведениям банков).

Ранее сообщалось, что в Национальном банке Украины предложили выплачивать зарплаты и пенсии только в безналичной форме.