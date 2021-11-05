Галущенко об импорте электроэнергии из Беларуси: Пока ни одного киловата не поступило

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Министр также отметил, что вопрос импорта и экспорта - это полномочия НКРЭКУ

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в Украину не поступило ни одного киловатта импортируемой электроэнергии. Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству, отвечая на вопросы парламентариев.

В частности, он прокомментировал готовность присоединения к Европейскому сообществу в контексте импорта электроэнергии из России и Беларуси.

"Вопросы импорта и экспорта - это полномочия НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, - ред.). На сегодня ни одного кВТ импорта не поступило в Украину. Поэтому я не понимаю, для чего сейчас об этом говорить", - сказал глава Минэнерго.

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Напомним, 2 ноября стало известно, что Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину в рамках Договора об оказании аварийной помощи. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны.