В Украине достаточно газа для населения, - Зеленский

Президент Украины

По его словам, запасов газа для потребителей достаточно по меньшим ценам по сравнению с европейскими

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине достаточно газа для населения, передать "Факты недели".

"Хочу всех успокоить. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам, по сравнению с европейскими ценами", - заявил Зеленский.

Также комментируя реплику ведущего о том, что несколько городов уже ввели чрезвычайное положение в энергетике, Зеленский подчеркнул, что отопительный сезон – это ответственность и центральной, и местной власти.

"Поэтому мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи, НАК "Нафтогаз" и центральная власть гарантирует две вещи: конкретной стабильную цену и стабильный объем. Далее есть технические вопросы, юридические вопросы и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано. В любом случае, это будет нормальная цена", - заверил Зеленский.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" начала процесс подписания среднесрочных договоров на поставку газа по фиксированной цене с бюджетными учреждениями. Так, для ускорения этого процесса в каждом регионе были проведены заседания комиссии ТЭБ и ЧС, что позволило заключать договоры по сокращенной процедуре.