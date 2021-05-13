В Украине дорожают алкогольные напитки и табачные изделия

Алкоголь вырос в цене на 0,8-5,2%, а сигареты - на 20,1%

Как отмечается, пиво отечественного производства за год поднялось в цене в среднем на 5,2% (до 18,35 грн за 0,5 л); водка — на 1,2% (до 93,33 грн за 0,5 л); вина столовые — на 0,8% (до 67,74 грн за 0,75 л).

В свою очередь, сигареты с фильтром отечественных марок в апреле 2021 года в среднем по Украине продавались по 46,22 грн за пачку (20 шт.), что на 20,1% дороже, чем годом ранее, без фильтра — по 41,58 грн за пачку (дороже на 19,3%).

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Напомним, ранее Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства предложило повысить минимальные цены на алкоголь: водку на 6,2%, виски, ром и джин - на 5,9%, коньяк и бренди - на 5,5%, сидр, вермуты и виноградные вина с добавлением экстрактов - от 8,2 до 34,2%.