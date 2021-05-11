В Украине может вырасти прожиточный минимум: Министерства разрабатывают предложения
Формулой занимаются Минсоцполитики, Минфин и Минэкономики
Профильные министерства готовят предложения по установлению справедливого прожиточного минимума. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram после совещания с руководством ряда ведомств.
"В рамках инициативы президента по преодолению бедности в Украине работаем над установлением справедливого прожиточного минимума. Обсудили этот вопрос на совместном совещании с Минсоцполитики, Минфином, Минэкономики, Офисом президента, профильным комитетом Верховной Рады и учеными", - написал глава правительства.
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Напомним, ранее Министерство социальной политики Украины разработало дорожную карту приближения прожиточного минимума к реальной величине. В 2022 году предполагается обеспечение - на 14%, в 2023 году - на 15%, в 2024 году - на 25%.