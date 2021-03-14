В Украине для льготников утвердили стоимость путевки в 2021 году: Кому и сколько

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Она предусматривает фиксированную цену за предоставление услуг по санитарно-курортному лечению

Министерство социальной политики установило предельную стоимость путевки (койко-дня) за предоставление услуг по санаторно-курортного лечения некоторым льготным категориям граждан. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Департамента социальной защиты населения Львовской областной государственной администрации.

Как отмечается, оплата за предоставление услуг по санаторно-курортному лечению лицам с инвалидностью вследствие общего заболевания и лицам с инвалидностью с детства обойдется в 8316,0 (462,0) грн без НДС.

Для лиц с инвалидностью с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга из числа лиц с инвалидностью вследствие общего заболевания и инвалидов с детства предельная стоимость установлена на уровне 25165,0 (719,0) грн без НДС.

Для граждан, сопровождающих лиц с инвалидностью I группы (за исключением лиц с инвалидностью с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга), — 6966,0 (387,0) грн с НДС.

Ранее сообщалось, что Министерство социальной политики Украины подготовило новый порядок предоставление льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан в наличной форме. Он предусматривает закрепление решения о предоставлении льгот местными властями.