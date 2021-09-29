В Украине действует непрозрачная формула формирования цены на газ, власть ее должна пересмотреть, - эксперт

Кандидат политических наук Алексей Якубин Перший Незалежний

В Украине на сегодняшний день действует непрозрачная формула, которая лежит в основе формирования цены на газ, власть обязана наконец ее пересмотреть. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" рассказал кандидат политических наук Алексей Якубин.

"Мы для населения добываем достаточно газа. Почему "Нафтогаз" нам его продает по цене, которая формируется спекулятивно на европейских биржах? Власть должна изменить формулу. Получается, что кто–то заинтересован, чтобы выкачивать через эту формулу - непрозрачную формулу формирования цены на газ, из наших карманов больше средств", - заявил он.

По словам эксперта, вопрос связанный с газом и с теплом требует безотлагательного системного решения, поскольку сейчас в стране сложилась критическая ситуация, когда население вынуждено переплачивать минимум в 700 раз за тарифы.

"Мы добываем сами газ и его в принципе достаточно, по цене 2,6 грн со всеми накрутками. Получается, что мы с вами переплачиваем, даже по тем ценам, которые нам предлагает Кабмин в 700, 800, а то и больше раз. То есть надо менять формулу", - убежден Якубин.

Он добавил, что большинство энергетических экспертов разделяют мнение о том, что газ, который мы докупаем в Европе, по факту, российский. Поэтому украинцы, к сожалению, просто платят за иллюзию и, тем самым, теряют возможность получать значительную скидку на голубое топливо.

"Мы с вами газ покупаем или докупаем де-факто российский, российские молекулы, но платим за иллюзию, что это якобы словацкий или венгерский газ. Хотя мы бы могли его получать минимум с 15% скидкой", - резюмировал политический эксперт.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что подготовка к отопительному сезону в Украине – на финишной прямой.