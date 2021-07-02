В Украине цены на газ пересекли отметку в 15 тысяч гривен

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Такой показатель является абсолютным рекордом за всю историю государства

В Украине цены на природный газ на торгах превысили отметку в 15 тысяч гривен за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные "Украинской энергетической биржи".

Примечательно, что за день до этого средневзвешенная цена природного газа на УЭБ была на уровне 13,4 тысячи гривен за тысячу кубов.

Таким образом, за сутки стоимость "голубого топлива" выросла более чем на 1,5 тысяч гривен.

Как подчеркнул собеседник ЕП на газовом рынке, такой показатель является абсолютным рекордом за всю историю.

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К слову, цены на газ на европейском рынке также продолжают тенденцию роста, что отражается и на внутреннем рынке.

Согласно данным УЭБ, приведенная стоимость природного газа на нидерландском хабе TTF до границы Украины по состоянию на 2 июля составляет 16,637 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Она учитывает стоимость как цену "голубого топлива" на хабе, стоимость транспортировки по газопроводам Европы, тариф для точки входа в ГТС Украины и НДС.

Как отмечают участники рынка, цены на природный газ растут прежде всего из-за сезонных факторов, в частности-высокий спрос, низкие запасы в хранилищах, а также злоупотребления российского "Газпрома", который искусственно ограничивает объемы поставок топлива на европейский рынок.

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Напомним, ранее газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" с охватом около 1 млн бытовых абонентов повысила тариф на газ в июле 2021 года до 13,13 гривны за кубометр. По сравнению с июнем повышение составило около 10%.