В Украине цены на бензин продолжают расти: Сколько стоит заправить машину

Автогаз подорожал еще на 28 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 19 июля по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 28 копеек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,26 грн за литр (+0,01 грн), на бензин А-95 - 30,25 грн за литр (+0,01 грн), на дизельное топливо - 28,49 грн за литр (+0,01 грн), на автогаз - 16,0 грн за литр (+0,28 грн).

РБК-Украина

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

РБК-Украина

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Напомним, ранее в Украине снова выросли предельные цены на бензин и дизельное топливо. С учетом максимальной торговой наценки, которая по постановлению Кабмина не должна быть более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизтопливо, предельная стоимость бензина составляет 31,64 грн/л, дизтоплива - 29,55 грн/л.