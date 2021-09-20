В Украине цену на газ устанавливают в ручном режиме: Эксперт объяснил принцип

Валерий Клочок Европейская партия Украины

В каждом регионе создается комиссия, которая занимается вопросами тарифа на газ

В Украине в каждом регионе создают комиссию, которая в ручном режиме будет устанавливать тарифы на газ. Такое мнение в эфире "Першого Незалежного" высказал политический эксперт Валерий Клочок.

"Когда мы слушали результаты Кабинета министров относительно именно подготовки Украины к отопительному сезону, то прозвучала фраза, что, мол, "мы будем компенсировать" что-то. И в этой части, действительно, речь шла о теплокоммунэнерго, которые будут предоставлять услуги по поставке тепла детским садикам, больницам, школам, то есть бюджетным учреждениям. Компенсация, что и как, какой механизм? Оказывается 1 сентября были созданы по поручению премьер-министра специальные временные рабочие группы Минрегиона для того, чтобы они наработали такие механизмы. То есть представьте ситуацию, что в каждом регионе создается отдельная рабочая группа, которая будет нарабатывать что, по какому принципу, по каким законом? Какое-то конкретное положение должно быть разработано, конкретно его я не видел, я не нашел. То есть будут назначены какие-то люди, которые будут приходить к мэру города и будут спрашивать, какие у тебя проблемы, сколько ты задолжал, что ты можешь вытянуть сам, что нет? А потом в ручном режиме решать какой ОТО дать, а какой ОТО не дать", – сказал он.

Также эксперт выступил за саморегуляцию рынка газа.

"Я – за умный рынок, потому что он может сам себя отрегулировать, но не когда такими механизмами искажают цены. Цена для населения 7,96 грн – это ручная цена, а почему не 6,96 установили? Господин Витренко сам лично сообщил, что мы добываем газ по 2,60. Себестоимость поднять с месторождения 2,60 грн. Государственная компания "Укргаздобыча" добывает чуть более 13 млрд кубов газа ежегодно, что полностью покрывает все расходы, по крайней мере бытовых потребителей так точно. На вопрос, почему вы тогда продаете по 6,96 как это было в начале года? Ответ: нам же надо платить с чего-то пенсии и субсидии. То есть социальная функция государства была делегирована "Нафтогазу", чтобы он через тарифы забирал эти у нас деньги и выплачивал субсидии и пенсии, – добавил Клочок.

Ранее Алексей Якубин заявил, что газа украинской добычи могло бы хватить для украинского населения, а его цена составляла бы 2,6 грн за кубометр.