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В Украине более 10,5 тысячи новых случаев COVID-19: Больше всего случаев в Киеве

Фото из открытых источников

Больше всего заражений в Киеве, Львовской и Киевской областях

В Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 10 533 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

Среди заболевших - 367 детей и 250 медработников. За сутки госпитализировали 2597 человек, летальных исходов - 286, выздоровели - 3576 пациентов.

Больше всего случаев подтвердили в Киеве (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

Всего было проведено 96 947 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 50 836, методом ИФА - 19 130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 981.

С начала пандемии в стране заразились 1 млн 662 тысяч 942 человека, выздоровели - 1 млн 307 тысяч 76, летальных исходов 32 418, активными больными остаются 355 866 пациентов.

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Ранее в Минздраве заявляли, что сейчас в Украине распространяется свыше 30 различных мутаций коронавирусной болезни.

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