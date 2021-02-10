Украинские банки повысили ставки по кредитам для населения

Нацбанк Национальный банк Украины

Процент по займу в гривне для населения вырос на 1,1%

В Украине портфель гривневых кредитов банков населению за январь 2021 года уменьшился на 0,4% – до 167,7 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Как свидетельствуют данные НБУ, портфель уменьшился на фоне повышения банками процента по займу в гривне на 1,1%. В то же время кредитный портфель банков населению в иностранной валюте в январе уменьшился на 0,3% – до 1,098 млрд долларов.

Для бизнеса портфель увеличился на 1% – до 424,87 млрд грн, а в иностранной валюте этот показатель за первый месяц текущего года сократился на 0,6% – до 11,142 млрд долларов.

Также известно, что процентные ставки по новым гривневым кредитам в январе в среднем составляли для населения 34,8% годовых (+1,1% за месяц), а для бизнеса – 8,7% (+0,1% за месяц). При этом в иностранной валюте ставки по кредитам для населения составляли 6,3% (+1,1%), а для бизнеса – 4,4% (-0,8%).

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Напомним, недавно глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин рассказал, почему гривня укрепляется по отношению к доллару. По его словам, факторами, которые способствуют укреплению курса гривни, остаются позитивная конъюнктура на мировых товарных рынках и значительный спрос иностранных инвесторов на активы развивающихся стран.