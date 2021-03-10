В Украине анонсировали еще три этапа повышения пенсий в 2021 году

Повышение коснется различных категорий пенсионеров

"Политика повышения пенсий будет продолжаться. Только в этом году у нас предусмотрено еще три этапа повышения для разных категорий пенсионеров. Ведь для того, чтобы выплаты выросли в два-три раза, нам нужен кардинально другой подход, и мы в первую очередь говорим о накопительной пенсионной системе", - заявил глава правительства.

Также Шмыгаль напомнил о том, что в марте началась индексация пенсий.

Напомним, ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что разработала новую систему пенсионного обеспечения, которая позволит увеличить выплаты до 7 тыс. гривен без роста дефицита ПФУ. По ее словам, необходимо изменить философию в подходе к пенсионному обеспечению: не только государство обеспечивает человека, но и гражданин накапливает себе на пенсию.