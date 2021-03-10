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В Украине анонсировали еще три этапа повышения пенсий в 2021 году

Фото из открытых источников

Повышение коснется различных категорий пенсионеров

В текущем году в Украине планируется провести еще три этапа повышения пенсий для разных категорий пенсионеров. Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает ZIK.

"Политика повышения пенсий будет продолжаться. Только в этом году у нас предусмотрено еще три этапа повышения для разных категорий пенсионеров. Ведь для того, чтобы выплаты выросли в два-три раза, нам нужен кардинально другой подход, и мы в первую очередь говорим о накопительной пенсионной системе", - заявил глава правительства.

Также Шмыгаль напомнил о том, что в марте началась индексация пенсий.

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Напомним, ранее министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что разработала новую систему пенсионного обеспечения, которая позволит увеличить выплаты до 7 тыс. гривен без роста дефицита ПФУ. По ее словам, необходимо изменить философию в подходе к пенсионному обеспечению: не только государство обеспечивает человека, но и гражданин накапливает себе на пенсию.

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