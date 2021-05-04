В следующем отопительном сезоне платежки за газ могут вырасти в Украине на 25-50%

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Больше всех платежки вырастут для тех, кто живет в сельской местности и частном секторе, утверждают эксперты

В следующем отопительном сезоне украинцам придется платить за газ значительно больше. К такому выводу пришла редакция UBR.ua, опросив экспертов рынка и собрав тарифы газоснабжающих предприятий.

В частности, больше всех платежки вырастут для тех, кто живет в сельской местности и частном секторе. Раньше этой категории приходилось платить 1-3 тыс. грн/мес. за потребление 400-500 куб. м газа. С осени же счета составят около 4-7 тыс. грн/мес. в зависимости от региона и поставщика.

За квартиру до 50 квадратных метров ежемесячная платежка составляла до 2 тыс. грн. С началом нового отопительного сезона ценник составит 2,5-2,7 тыс. грн/мес.

По подсчетам экспертов, ежемесячно семья из трех человек, которая использует газ (готовя еду на плите), будет платить:

95 грн – при отсутствии счетчика;

55 грн – при наличии счетчика;

156 грн – при отсутствии горячей воды и счетчика;

390 грн – для подогрева воды (газовая колонка).

Среднестатистический дом площадью до 200 кв. м в холодный сезон использует на отопление приблизительно 300-500 куб. м газа в месяц. Ежемесячная платежка в данном случае будет составлять 2900-4830 грн.

Обогрев дома площадью около 200 кв. м в прошлый отопительный сезон стоил около 18 тыс. грн/сезон, в следующий осенне-зимний период платежки могут вырасти до 20 тыс. грн.

Напомним, в мае изменится цена голубого топлива для бытовых потребителей – поставщики газа установили тарифы на энергоресурс, которые будут действовать в течение года. При этом сохраняется право украинцев сменить поставщика.