В сетях АЗС цены на бензин и автогаз стабильны, а дизтопливо дешевеет

АЗС Фото из открытых источников

В то же время общая стоимость бензина не может превышать 32,15 грн / л

В Украине по состоянию на 29 ноября розничные цены на бензин и автогаз по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились, а дизельное топливо подешевело. Об этом говорилось в данных мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Как отмечается, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,62 гривен за литр (0,00 рублей), на бензин А-95 - 31,40 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 30,34 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 19,06 гривен за литр (0,00 гривен).

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Напомним, что ранее Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 22 ноября.

Так, расчетные цены на бензин были снижены на 1,03 гривен с 28,18 гривен до 27,15 гривен за литр, для дизельного топлива снижены на 72 копейки с 24,55 гривен до 23,83 гривен за литр.

При этом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 32,15 гривен за литр, дизельного топлива - 30,83 гривен за литр.