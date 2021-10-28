В сентябре реальная зарплата в годовом измерении выросла на 6,9%, – Госстат

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Средняя зарплата (номинальная) штатных работников в сентябре составила 14 239 грн

В сентябре 2021 года реальная зарплата выросла на 6,9% по сравнению с сентябрем 2020 года, против августа этого года - на 0,5%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По данным ведомства, средняя зарплата (номинальная) штатных работников в сентябре составила 14 239 грн - по сравнению с августом выросла на 1,7%, в годовом измерении - на 18,7%.

В годовом выражении наибольший рост средней зарплаты штатных работников зафиксировали в Ровенской (на 27,3%), Хмельницкой (на 23,6%), Николаевской (на 21,6%), Киевской (на 21,2%), Волынской (на 19,6%), Житомирской (на 19%), Черкасской (на 18,6%), Харьковской (на 18,4%) и Львовской (на 18,3%) областях и в Киеве (на 19,7%).

При этом, в сентябре в Киеве зафиксировали самый высокий уровень средней зарплаты - 20 658 грн, самый низкий - в Черновицкой области (10 976 грн).

В прошлом месяце (по сравнению с сентябрем 2020 года зарплата выросла в сфере временного размещения и организации питания - на 37,9%, искусства, спорта и развлечений - на 35,3%, информации и телекоммуникаций - на 26,6%, в сельском хозяйстве - на 23,9%, в сфере операций с недвижимостью - на 21,9%, в образовании - на 21,1%.

Самую большую зарплату получали работники сферы информации и телекоммуникаций - 25 427 грн, финансовой и страховой деятельности - 22 547 грн, самую низкую - работники, задействованные в организации питания и временного размещения - 9 039 грн.

Ранее сообщалось, что в августе 2021 года реальная зарплата в Украине в годовом измерении (против августа 2020 года) выросла на 10,9%, а против июля 2021 года - сократилась на 2,2%.