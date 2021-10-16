В России допускают повторение энергетического кризиса в Европе

министр энергетики РФ Александр Новак

Там считают, что Европе надо будет "побороться за российский газ"

Вицепремьер-министр России Александр Новак заявил, что Европу может ожидать новая энергетический кризис. По его словам, необходимо "принимать меры", чтобы этого не произошло. Об этом он заявил в эфире "Россия 1".

"Речь идет не только о текущем газовом сезоне. Не исключено, что такая ситуация может повториться. Сегодня в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 млрд кубометров газа, и надо что-то с этим делать", - сказал Новак.

По его мнению, Европе надо будет "побороться за российский газ", поскольку она потеряла достаточно времени.

"У нас есть возможность для выполнения контрактов, если будут дополнительные заявки. Безусловно, можно будет рассмотреть дополнительное участие", - отметил Новак.

Он прокомментировал заявления Европы о возможном отказе от потребления российского газа на фоне газового кризиса ЕС, назвав их так называемым "хайпом".

"Они могут говорить что угодно, но экономика потом все равно вылезает. Например, как это произошло в этом году на газовом рынке Европы. Вот те хайпы, которые мы на сегодня видим. Да, политики не хотят принимать своих ошибок",-добавил вицепремьер-министр РФ.

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Как сообщалось ранее, вечером 5 октября цена на газ в Европе побила очередной рекорд. Впервые в истории стоимость фьючерса выросла до более 1450 долл. за 1000 куб. м газа.