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В РФ хотят отказаться от доллара: Запад может отключить от Visa и MasterCard

Фото из открытых источников

Там не исключают, что Россию могут отключить от платежных систем Visa и MasterCard

Россия работает над дедолларизацией экономики и отказом от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью иранскому информагентству IRNA, передает МИД РФ. 

По словам Лаврова, в части санкций политики Вашингтона РФ продолжает выступать против любых односторонних ограничительных мер.

Россия будет наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных затрат для экономоператоров. Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс", не исключает, что Россию могут отключить от платежных систем Visa и MasterCard в рамках продолжения западной санкционной политики в отношении РФ.

"...ограничения проявляются в самых различных формах, это довольно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего".

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