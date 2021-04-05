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В РФ допустили создание альтернативы международной межбанковской системе SWIFT

Когда это может случиться - не уточняется

В МИД России допустили создание российской альтернативы SWIFT - международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. Об этом изданию "РИА Новости" сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совсем на новой технологической основе", - сказал Панкин.

По его словам, развитие подобных альтернативных систем станет "не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".

При этом он не уточнил, когда планируют создать российскую альтернативу SWIFT.

Новости по теме: Российские банки готовятся к отключению от SWIFT, – Reuters

Напомним, ранее украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов во время визита в Вашингтон заявил, что самым эффективным шагом со стороны США для давления на Россию, чтобы заставить ее остановить агрессию против Украины и освободить всех украинских пленных, станет отключение РФ от системы межбанковских каналов связи SWIFT.

 

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