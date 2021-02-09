В решении вопросов тарифов есть два пути, – экономический эксперт

Юрий Атаманюк https://antikor.com.ua

Власть сегодня выбрала второй путь

Если поднимается вопрос тарифов, то путей решения проблемы есть два: навести там порядок, внедрить прозрачные правила игры, или закрыть рот тем, кто об этом говорит.

Об этом во время включения в совместный эфир трех телеканалов – ZIK, "NewsОne и "112 Украина" заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк.

"Если поднимается вопрос тарифов, то путей решения проблемы есть два. Первый путь – навести там порядок, внедрить прозрачные правила игры, которые бы воспринимались обществом. А второй путь – постараться закрыть рот тем, кто об этом говорит. Но второй путь, надо понимать, он как в шахматах, когда ты делаешь шаг, надо понимать, что будет с противоположной стороны", – отметил Юрий Атаманюк.

Вместе с тем он добавил, что закрыв рты всем, кто поднимает вопрос тарифов, общая ситуация в обществе не изменится.

"Ведь люди, которые выходили на спонтанные тарифные митинги, перекрывали дороги, это люди, которые не под какой-то политической силой, это люди, какие неорганизованные никакими политическими организациями. Они вышли, потому что не понимают, как будет дальше", – подчеркнул Атаманюк, добавив, что проблема тарифов в Украине усиливается массовым обнищанием населения.

Напомним, 18 января Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос снижения цены на газ для населения.

Как сообщали, Кабинет министров Украины 18 января принял решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает от НКРЭКУ установления предельного тарифа на распределение газа не выше, чем 1,75 грн/куб.

Также Денис Шмигаль заверил, что правительство в ближайшее время одобрит механизм, который будет предусматривать прямые выплаты людям, у которых установлено электрическое отопление.

К слову, газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала новую цену на газ для бытовых клиентов, так в январе она увеличилась на 14% по сравнению с декабрем (6,33 грн).