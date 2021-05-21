В Раде хотят вернуть ставку НДС для аграриев в 20%

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Парламентарии считают, что это поможет стабилизировать цены на пищевые продукты

В Верховной Раде Украины зарегистрировали два законопроекта о возврате ставки НДС для видов сельскохозяйственной продукции до прошлой стандартной ставки в 20%. Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

Законопроектом 5425 предлагается восстановить 20% ставки НДС по операциям по поставке сельскохозяйственной продукции согласно УКТ ВЭД: 0102 (крупный рогатый скот, живая); 0103 (свиньи, живые), 0104 10 (овцы, живые), 0401 (в части цельного молока).

Кроме того, альтернативный законопроект 5425-1 предлагает вернуть ставку 20% НДС вообще всему перечню видов сельскохозяйственной продукции, которому была установлена пониженная ставка налогообложения в 14%.

"Причинами такой инициативы авторы обоих законопроектов отмечают неравные условия налогообложения для производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, и как следствие - риск повышения цен на продукцию, полученную в результате переработки сельскохозяйственного сырья, по операциям по поставке которой будет применяться пониженная ставка НДС.

В то же время, часть авторов уже принятого закона не "сдается без боя". Депутаты зарегистрировали еще один альтернативный законопроект 5425-2 от 13.05.2021, которым предлагают не только не менять уже установленную ставку 14% для некоторых видов сельскохозяйственной продукции, но и расширить такую, пониженную ставку еще на часть продукции. А именно-на для пищевых продуктов, имеющих существенную социальную значимость, по перечню таких продуктов, который устанавливается Правительством", - отметили в центре.

Парламентарии считают, что это поможет стабилизировать цены на пищевые продукты, имеют существенную социальную значимость, и устранить риски дальнейшего их повышения.

Ранее сообщалось, что Министерство аграрной политики и продовольствия предлагает установить ставку 14% НДС на все виды сельхозпродукции без исключений для удешевления социально значимых пищевых продуктов.