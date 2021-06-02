В правительстве прогнозируют экономический рост ежегодно на 5%

Денис Шмыгаль Правительственный портал

Рост реальной зарплаты в следующие 3 года составит примерно 8-10% в год

Правительство прогнозирует устойчивый тренд экономического роста в 5%, начиная с 2023 года. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Telegram.

"На этой неделе правительство утвердило два крайне важных документа: Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. В этих документах люди смогут увидеть в перспективе трех лет, на что именно пойдут их налоги", - написал Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, в этих документах закреплено, что благодаря проведенным реформам уже в 2023 году Украина сможет выйти на устойчивый тренд роста экономики в 5% в год.

При этом дефицит бюджета сократится почти вдвое и вернется к плановым 3% уже с 2023 года, а государственный долг планируется уменьшить до уровня менее 50% ВВП. Это означает, что Украина будет меньше тратить на обслуживание долгов и больше тратить на медицину, оборону и образование.

Рост реальной зарплаты в следующие 3 года составит примерно 8-10% в год, утверждает глава правительства.

Инфляция вернется к таргета в 5% уже в 2023 году, а в 2022 году составит 6,2% в годовом измерении. Будет обеспечена макроэкономическая стабильность, а курс доллара ожидается в коридоре 28-29 грн.

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