В правительстве планируют повышение зарплат медиков: Кому и на сколько

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Средняя зарплата в экстренной медицине может увеличиться до 29 тысяч 869 гривен

Кабинет министров планирует в следующем году повысить заработные платы работникам медицинской сферы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает "УНИАН".

По словам премьер-министра, средняя зарплата в экстренной медицине на сегодня составляет свыше 21 тысячи гривен (после налогообложения – почти 17 тысяч гривен), а в 2022 году планируется увеличение средней зарплаты до 29 тысяч 869 гривен (после налогообложения – 24 тысячи 44 гривны).

На первичном звене средняя заработная плата на сегодня составляет 15 тысяч 652 гривны (после налогообложения – 12 тысяч 599 гривен), а в 2022 году планируется увеличение этого показателя до 16 тысяч 357 гривен (после налогообложения – 13 167 тысяч гривен).

На вторичном звене заработная плата на сегодня составляет почти 11 тысяч гривен (после налогообложения – 8855 гривен), а в 2022 году планируется увеличение до 13 тысяч 300 гривен (после налогообложения – 10 тысяч 706 гривен).

В целом средняя зарплата сейчас в медицинской сфере составляет 11 тысяч 553 гривны (после налогообложения – 9300 гривен), а на следующий год планируется ее повышение до почти 14,5 тысячи гривен ( после налогообложения – 11 тысяч 672 гривны).

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Напомним, первичное звено - это семейные врачи, педиатры и терапевты, не имеющие специализации. Больницы вторичного звена оказывают специализированные и более сложные услуги ― например, при травмах, отравлениях, патологических состояниях, беременности, помогают восстанавливаться после болезней.

Ранее в Минфине анонсировали намерение увеличить минимальную заработную плату в Украине. Уже в 2022 году она может составить 7700 гривен. Такие показатели содержатся в бюджетной декларации, которую на днях одобрила Верховная Рада.