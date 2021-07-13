В ПФУ рассказали, сколько пенсионеров получают более 10 тыс. гривен

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Это составляет 3,9% от общего числа пенсионеров (10 968 143 человек)

По состоянию на 1 июля 2021 года пенсии более 10 тысяч гривен получали 433 858 украинцев. Такие данные приводит Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

По данным ПФУ более 50% украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

до 2000 гривен - 15,6%, 1 715 589 человек, средняя пенсия - 1840,99 гривни,

от 2001 до 3000 гривен - 38,3%, 4 195 315 человек, средняя пенсия - 2478,18 гривни,

от 3001 до 4000 гривен - 19,4%, 2 130 807 человек, средняя пенсия - 3441,34 гривни,

от 4001 до 5000 грн - 9,3%, 1 016 995 человек, средняя пенсия - 4450,58 гривни,

от 5001 до 10000 гривен - 13,5%, 1 475 579 человек, средняя пенсия - 6740,83 гривни,

более 10000 гривен - 3,9%, 433 858 человек, средняя пенсия - 14 026,22 гривни.

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины подготовил проект Порядка проведения конкурса по отбору организаций, которые будут выплачивать и доставлять пенсии и денежную помощь украинцам по месту фактического проживания получателей.