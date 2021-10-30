В ноябре Украина будет закупать уголь в Польше, Казахстане и ЮАР, - Минэнерго

Государственная компания "Центрэнерго" планирует импортировать из этих стран около 200 тысяч тонн угля

"Работа нашей тепловой генерации обеспечивается преимущественно украинским углем. В октябре на теплоэлектростанции поступило более 1,1 млн тонн угля собственной добычи. Это составляет 85% от общего снабжения. В следующем месяце планируется увеличить поставки отечественного угля до 1,4 млн тонн", – рассказал он.

По его словам, также увеличится доля импорта благодаря диверсификации источников поставок угля.

"Украинские компании уже имеют контракты на поставку угля в ноябре из Польши, Казахстана и Южно-Африканской республики. Государственная компания "Центрэнерго" планирует импортировать из этих стран около 200 тысяч тонн угля. Также ведутся переговоры с поставщиками из Соединенных Штатов Америки", - рассказал Власенко.

К слову, по состоянию на 29 октября в работе – 35 тепловых энергоблоков и 11 атомных. Угля поступает на тепловые электростанции достаточно ритмично, чтобы обеспечить бесперебойную работу генерации.

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Ранее сообщалось, что Россия с 1 ноября 2021 года прекращает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постное). Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), Донбассэнерго (Славянская ТЭС) и Технова (Дарницкая ТЭЦ, Сумская ТЭЦ, Черниговская ТЭЦ).