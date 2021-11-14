В нефтегазовую отрасль Украины инвестируют около 2 миллиардов, - Шмигаль

Это позволит стране увеличить собственные добычи газа

В нефтегазовую отрасль Украины будет инвестировано не менее 1,9 млрд грн. только по двум соглашениям, подписанным о разделе продукции по участкам Груновская и Ахтырская. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

"Увеличение собственной добычи газа. На заседании Кабинета министров на этой неделе утвердили условия двух соглашений о разделе продукции в пределах Груновского и Ахтырского углеводородных участков. По предварительным подсчетам, в нефтегазовую отрасль будет инвестировано не менее 1,9 млрд грн. В целом за последний год подписано 8 соглашений о разделе продукции, что позволяет уже со следующего года существенно наращивать добычу газа", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, для клиентов поставщика "последней надежды" до декабря текущего года цена на газ составит 7,96 грн за куб. м.

По словам премьер-министра Украины, правительство вдвое снизило цену на газ для почти 600 тысяч украинцев на два месяца.

А Еврокомиссия прогнозирует снижение цен на газ к началу весны до 600 долларов за тысячу кубов.

Так, в ЕС констатировали более стремительный рост цен на газ в конце 2021 года, чем, например, в хабах США. Причиной называют низкие запасы в ПХГ после холодной зимы и падение поставок российского газа.